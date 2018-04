'Deze voedselmythes moeten de wereld uit'

Koken & etenIs detoxen goed voor je gezondheid? Hoe gezond is chiazaad? Krijg je van het eten van eieren echt een beter geheugen? Er zijn veel mythes rondom voeding en gezondheid. Hoog tijd, vindt de Consumentenbond, om duidelijkheid te geven over wat nou waar is en wat niet. Vandaag verschijnt een boek over de 101 voedingsmythes die de belangenorganisatie de wereld uit wil helpen.

Om maar te beginnen met een paar antwoorden: van een detoxkuur voelen mensen zich waarschijnlijk vooral goed omdat ze een tijdje stoppen met slechte gewoonten, het is niet zeker of je van de lecithine of choline in eieren echt een beter geheugen krijgt en naar die chiazaadjes is te weinig deugdelijk onderzoek gedaan om uitsluitsel te kunnen geven of ze echt zo goed zijn voor je gezondheid. Ze bevatten vooral heel veel vet.

In het boek 101 Mythes over voeding. Van alcohol tot xylitol wil Consumentenbond orde scheppen in de chaos. ,Het lijkt wel alsof er nog nooit zo veel over eten werd gediscussieerd als tegenwoordig. Waar je vroeger at wat er toevallig voorhanden was, ontkom je er nu bijna niet aan om steeds weer na te denken over wat je eet. Er is zo veel informatie en het blijkt moeilijk om feiten van fabels te onderscheiden’, aldus Nelleke Polderman, voedingsexpert van de Consumentenbond in het voorwoord van het boek.

Glutenvrij

Soms is het antwoord heel duidelijk. Zo hoef je na het inslikken van appelpitten niet bang te zijn dat je wordt vergiftigd en is aspartaam niet schadelijk (behalve als je een heel zeldzame stofwisselingsziekte hebt). En glutenvrij eten als je geen coeliakie hebt, is onverstandig omdat glutenvrije voeding vaak extra suiker, zout en vet bevat. Alleen glutenvrij eten leidt tot een eenzijdig eetpatroon met kans op tekorten aan voedingsvezels, ijzer, vitamine B1, foliumzuur en jodium. Vaak ligt het wat genuanceerder: omdat er is te weinig bewijs is bijvoorbeeld, of omdat het onderzoek dat er is rammelt. Soms is er gewoonweg geen onderzoek gedaan.