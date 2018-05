Deze voedselmythes zijn diep geworteld in ons denken

Van wortels ga je beter zien en kauwgom blijft zeven jaar in je maag zitten. Het zijn van die typische waarschuwingen die ouders vroeger gaven. Leugens om bestwil eigenlijk, om ons gezonder te doen eten en te vermijden dat we kauwgom inslikken. Toch zijn er nu heel wat mensen van overtuigd dat zulke voedselmythes wél een kern van waarheid bevatten.

Maar liefst 39 procent gelooft in foute foodmythes, zo blijkt uit een nieuwe rondvraag onder 2.000 Britse volwassenen. Het onderzoek werd opgezet door Spatone, een Brits bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in voedingssupplementen. Of de resultaten ook gelden voor Nederlanders is niet duidelijk, maar de bevindingen zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen.

Eén op de vier ondervraagden is bijvoorbeeld geschokt als ze te horen krijgen dat het voedingsadvies dat ze al jaren volgen, fout is. ,,Er bestaan veel mythes en misverstanden over voeding'', zegt Anna Lioni, brand manager bij Spatone. ,,Er gaat geen dag voorbij, of iemand schrijft dat dingen die ooit gezond waren, plots héél ongezond zijn en vice versa. Maar iedereen is anders: wat bij jou werkt, kan een heel ander effect hebben bij iemand anders. En het is ondertussen al bewezen dat veel goedbedoelde gezondheidsadviezen geen steek houden.''

Deze mythes hebben geen grond: als je veel wortels eet, kan je beter zien, zelfs in het donker. Eieren zijn ongezond, want het zijn cholesterolbommetjes. Van suiker krijg je energie. Een maaltijd overslaan, helpt om af te vallen. Als je wilt afvallen, kun je beter niets meer eten na 8 uur ’s avonds. Kauwgom blijft zeven jaar in je maag zitten.