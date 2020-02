Deze wijnliefhebber ken je van De Grote Hamersma, nu schrijft hij over zichzelf

Met mijn moeder heb ik afgesproken bij de huisartsenpost in de Maasstraat. De laatste tijd is ze wat vergeetachtig, vindt ze zelf. Ik kan het beamen. Met kerst heeft ze een half uur bij ons in de straat op nummer 165 staan aanbellen.



‘Maar het hele huis was donker en jullie deden niet open.’



We wonen al meer dan dertig jaar op 169.



Vervolgens liep ze naar de kookboekwinkel van mijn vrouw in de Gerard Doustraat om te kijken of we daar de kerstdis hadden opgetuigd.



‘Maar daar waren jullie ook niet.’