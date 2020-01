Deze wintersoep van Arrie Stomp bewijst dat zonder zout ook heerlijk kan zijn

Arrie Stomp van Sabrosa Kitchen & Bar in Soest wéét hoe je zout kunt ontwijken in de keuken. Vorig jaar deed hij al mee met de Nierstichting Restaurant Driedaagse. In die dagen presenteren restaurants in het hele land een menu waarbij het zoutvaatje in de kast blijft.

De ervaring van de kok was duidelijk terug te zien bij de bereiding van de pindasoep die hij maakte voor de wedstrijd ‘Lekkerste Wintersoep met minder zout’. Juryvoorzitter Tim Golsteijn (chefkok restaurant Bougainville in Amsterdam, een Michelinster) vond de presentatie van zijn winterse pindasoep subliem.



,,Smaak en structuur zijn voor de jury dé belangrijkste items. De pinda had een mooie crunch en bovendien was er heel creatief nagedacht over zoutvervangers. Door middel van codium (zeewier) en het gebruik van lavas, kreeg de soep een lekkere bite. Er is helemaal niets aan zout toegevoegd, dus het is heel knap om zo’n soep te maken. Wij waren dan ook unaniem in onze keuze voor de winnaar.”