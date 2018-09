Deze zes groenteboeren hebben hun akkers... in zee

We hebben mazzel als we met zeewiersnijder Jan Kruijsse zoeken langs de vloedlijn bij Yerseke. De excursie biedt een wonderschone oogst. Het is september en op 100 meter afstand vinden we rode dulse, lichtgroene zeesla, donkere zee-eik, wakame, mekabu, Iers mos, suikerwier, Japans bessenwier en roodhoorntjeswier. Allemaal eetbare zeegroenten, en mits goed bereid kleurrijk en heerlijk van smaak. Met als bonus dat ze tien keer zo veel mineralen bevatten als de groenten die op land worden gekweekt, aldus de Deense wetenschapper Ole G. Mouritsen, auteur van het boek Seaweeds.



Niet alleen onderzoekers en voedingsdeskundigen, ook farmaceuten en experts in biobrandstoffen hebben hoge verwachtingen van de teelt van zeewieren en zilte groenten. De zeewierboerderijen bij Schelphoek en uit de kust bij Scheveningen en Texel verbouwen weliswaar kleine partijen (tot 10.000 kilo per 1400 vierkante meter) en dat is weinig vergeleken bij de tonnen per jaar van de concurrenten in Azië - maar ze produceren wel belangrijke, plantachtige bronnen van eiwitten, mineralen en vitaminen. Er wordt volop mee geëxperimenteerd: hoe presenteer je dat lekker op een bord, kunnen auto’s erop rijden, stoten koeien van dit voer minder methaangas uit?