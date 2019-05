Deze zoete alternatieven zijn (ietsje) beter suiker

Waarom loopt het water ons in de mond bij het zien van citroen-meringuetaartjes of bolletjes chocolade-ijs? Omdat we allemaal suikerliefhebbers zijn. Dat heeft zijn oorsprong in de tijd dat we ons voedsel rechtstreeks uit de natuur aten. Een bittere smaak duidde vaak op iets giftigs, terwijl zoete vruchtjes eetbaar en voedzaam waren.



De laatste decennia zijn we echte suikeradepten geworden. Aan veel voorgeproduceerde producten is suiker toegevoegd; voor de houdbaarheid, maar ook voor de smaak. En suiker werkt verslavend.