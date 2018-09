Deze Zweedse balletjes zijn de ideale borrelhap

Koken & eten Waarom rookworst uit een felgekleur­de verpakking beter smaakt

11:39 Een drankje of een snack smaakt lekkerder als er een felgekleurde verpakking omheen zit. Een yoghurtdrank die in een knalrode fles zit, is smakelijker dan precies dezelfde drank in een roze fles.