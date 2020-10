Diabetes Fonds helpt Nederland een maand lang gezond en betaalbaar(!) te eten

Het valt niet mee om elke dag weer een gezonde maaltijd op tafel te krijgen, weet Pascal de Waal (37) uit Roden uit ervaring. Ze is druk met haar eigen bedrijf als medisch pedicure, getrouwd met een ondernemer en heeft twee puberdochters die veel eten nu ze zo hard groeien. ,,Ik vind het belangrijk om zo gezond mogelijk te koken, maar aan het einde van de maand wordt het wel krapper. Dan is het lastiger en kies ik vaker een potje dan verse groenten.”

Belangrijk is het wel, beseft de Groningse, gezond eten. ,,In de stoel zitten bij mij veel mensen met diabetes type 2 en in zowel mijn mans familie als in die van mij komt het voor. Het is erfelijk en de kinderen hebben dus een grotere kans om het te krijgen.”

Het probleem is dat gezonde voeding de afgelopen jaren meer in prijs is gestegen dan ongezondere voeding, signaleert het Diabetes Fonds. Daarom lanceert het fonds vandaag het programma Appeltje-Eitje, waarbij mensen tips en recepten krijgen om gezond én betaalbaar te koken. Pascal doet mee. ,,Ik doe het voor mezelf en voor mijn cliënten, want die hebben vaak weinig te besteden. Dan is gezond eten helemaal lastig. Soms zijn ze gebonden aan kant-en-klaarmaaltijden. Laatst zei een klant dat hij bami uit de supermarkt zou eten. Met extra groenten, dus gezond. Maar daar zit vaak wel veel zout in en dat is helemaal niet goed. En soms ook suiker. Dat etiket ‘extra groenten’ is misleidend. Dat maakt het lastig goede keuzes te maken.”

Diëtist Kim Brouwers onderstreept het belang van een goede weerstand. Zij stelde het receptenboek samen met Philips-chef Martin Senders,,Nu de winter voor de deur staat, is het goed om op je weerstand te letten. Vanwege het weer, maar ook ook vanwege corona.” Brouwers weet dat gezond eten niet altijd de makkelijkste keuze is. ,,Maar we willen laten zien dat het wel kan.” Wie meedoet met de actiemaand, kan gratis vijftien recepten downloaden en heel oktober tips, adviezen en video’s verwachten.



Brouwer: ,,We geven zoveel mogelijk variatietips. Want iedereen heeft wel dat in een huishouden niet iedereen alles eet.” Om die reden zijn de recepten ook gevarieerd: sommige zijn koolhydraatarm, in andere gerechten zijn wel pasta, rijst of aardappelen verwerkt. Ook is een groot deel vegetarisch. ,,Bij elk gerecht staat een aanduiding van de prijs: met één, twee of drie eurotekens. De gerechten kosten tussen de 0,80 euro tot maximaal 3 euro per persoon.” Appeltje-Eitje richt zich op alle Nederlanders. ,,Het is voor iedereen belangrijk om gezond te eten.”

Pascal de Waal kijkt vooral uit naar de hoe-houd-je-eten-goed-tips. ,,Hoe houd je sla bijvoorbeeld lang goed? Ik doe worteltjes al in een bakje om ze langer goed te houden. Het is zonde als je eten moet weggooien. Het is allemaal al duur genoeg.” Ze werkt al gestructureerd door eenmaal per week naar de supermarkt, de bakker en de slager te gaan. ,,Ik kies zeven gerechten uit en 's morgens kunnen de kinderen en mijn man er een uitkiezen.”

Diabetes type 2 Ruim 1 miljoen Nederlanders hebben diabetes type 2. Daarbij krijgt in Nederland een derde van de huidige volwassen vanaf 45 jaar diabetes type 2. Directeur Etelka Ubbens meldt in een bericht van het Diabetes Fonds: ,,Uit een wetenschappelijke notitie van Lifestyle4Health – dat het Diabetes Fonds steunt – komt naar voren dat een gezondere leefstijl de gezondheid en weerstand van mensen met en zonder diabetes kan verbeteren. Terwijl inmiddels de helft van de volwassenen in ons land overgewicht heeft en daardoor een verhoogde kans op het krijgen van diabetes type 2. Overgewicht (en obesitas) zijn namelijk verantwoordelijk voor 40 procent van de gevallen van diabetes type 2.”

Boerenkoolstamppot met zoete aardappel / 4 personen /

bereidingstijd: 40 minuten Prijsindicatie: €€

Ingrediënten

800 g zoete aardappels

1 rode paprika

150 g chorizo

1 ui

500 g gesneden boerenkool

1 theelepel witte-wijnazijn

2 eetlepels olijfolie

200 g geitenkaas

2 eetlepels mosterd

Bereiding

1. Schil de aardappels, snijd in gelijke stukken en doe in een pan met water. Breng aan de kook en kook op middelhoog vuur gedurende 15 tot 20 minuten, totdat de aardappels gaar zijn.

2. Halveer ondertussen de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd in blokjes. Snijd de chorizo in blokjes en pel en snipper de ui.

3. Bak de chorizo, paprika en ui glazig in een pan (zonder olie). Voeg vervolgens de boerenkool en de azijn toe en bak tot de boerenkool goed is geslonken.

4. Giet de aardappels af en stamp tot een puree. Meng de olijfolie en het boerenkoolmengsel door de puree.

5. Brokkel de geitenkaas over de stamppot en serveer de stamppot met de mosterd.

Voedingswaarde per persoon

Energie 570 kcal

Koolhydraten 51,2 g waarvan suikers 14,4 g

Vet 28,7 g waarvan verzadigd 11,6 g

Eiwit 21,9 g

Vezels 9,0 g

Groente 365 g

Zout 1,8 g

Variatietips

Liever vegetarisch? Vervang dan de chorizo en geitenkaas eens voor 2 pittig gekruide grote rode uien (bijvoorbeeld met chilipoeder of cayennepeper) in halve ringen gesneden en wat plantaardige zuivel.

Budgettips

Koop boerenkool uit de diepvries.

