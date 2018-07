Dieethype die naar Nederland komt onder vuur

Het is bovendien nogal lastig om je dagelijkse behoefte aan calorieën uit aardperen en paksoi te halen, schampert Campbell. Vlees eten mag, maar dat moet wel met gras zijn gevoerd, niet met mais of graan. ,,Wat zonde dat dit soort onwetenschappelijke onzin voor zoveel onnodige verwarring zorgt'', vindt Campbell. ,,Met dodelijke consequenties. Men zou een interessante discussie kunnen voeren over de gezondheidseffecten van lectine, over de goede en slechte eigenschappen ervan, maar dit boek voorziet daar niet in.''



Het is oplichterij, meent Campbell. Hij noemt het dieet een 'scam' en laat zich badinerend uit over de supplementen die de auteur verkoopt. Het is een manier om geld te verdienen over de rug van mensen die graag goed nieuws over hun slechte gewoonten willen horen (vlees en vet horen wel in het dieet thuis). Een doosje met 30 chocolaatjes kost omgerekend 64 euro, waardoor je je jonger gaat voelen. De potjes supplementen kosten tussen de 21 en en 95 euro. Er komt ook 'superolijfolie' aan, juicht de site.