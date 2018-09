Diëtiste keurt premium-ontbijtgranen. 'Soms zelfs meer suiker dan in Oreo-koekjes'

Mag het ook bij ontbijtgranen net dat tikkeltje meer zijn? De fabrikanten menen van wel en lanceren steeds meer premium-versies met extra ingrediënten (zoals Kellogg’s Extra) of superkrachten (bijvoorbeeld Jordans Super Berry Granola). Het prijskaartje is evengoed premium, want met een kiloprijs die meestal tussen tien à twaalf euro schommelt, betaalt u voor deze gepimpte muesli en granola ruim twee keer meer dan voor de basisversie. Of ze dan ook ruim dubbel zo gezond zijn?