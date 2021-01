Diëtisten over ondervoede ouderen: ‘Sommigen nemen wel een wijntje om twaalf uur’

video Belg gaat compleet door het lint in Al­di-filiaal omdat hij zijn favoriete appels niet kan vinden

11:15 In een Aldi-filiaal in het Vlaamse Veurne is een man door het lint gegaan omdat er... geen jonagoldappelen meer in de rekken bleken te liggen. In een filmpje, gemaakt door een andere klant, is te zien hoe het personeel het ene scheldwoord na het andere naar het hoofd krijgt.