Dik voedsel geeft vol gevoel, ook al bevat het weinig calorieën

Misschien ken je Guido Camps nog van zijn lekkere taarten. In 2016 stond hij namelijk in de finale van Heel Holland Bakt. Maar hij bereidt niet alleen voedsel, hij bestudeert het ook, als voedingsdeskundige aan de Wageningen Universiteit. Hij is vooral bezig met het gevoel van ‘vol zitten’, hoe dat werkt in de maag en hersenen. Want het idee van genoeg of te weinig binnen hebben, kan soms losstaan van het aantal calorieën dat in de maag zit.