Dinand en Danicha dachten ineens ‘ik weet het’ en volgen nu opleiding tot pizzamaker

Koken & Eten Bakker Jaap maakt de allerlek­ker­ste speculaas­jes van het land en klanten rijden er gráág ver voor om

Speculaasjes mét en zonder amandelen vliegen er over de toonbank. En dat niet zo gek, want het speculaas van bakker Jaap van der Veer uit Barneveld is voor het tweede jaar op rij het beste van Nederland. ‘Vorig jaar kwamen zelfs mensen uit Harderwijk en Woerden hiernaartoe gereden om speculaasjes te halen.’

3 december