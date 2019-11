Dirk, DekaMarkt en Coop gaan beter voor hun kippen zorgen

Plus maakte in september dit jaar als eerste al de stap naar huismerk kipvleeswaren met een keurmerk, zo meldt belangenorganisatie Wakker Dier. Ook Plus gebruikt het onafhankelijke Beter Leven keurmerk.



Bij Coop hebben alle kipvleeswaren vanaf nu minimaal één ster en Dirk en Dekamarkt schakelen medio 2020 over. Het gaat om boterhambeleg, zoals gesneden kipvleeswaren. ,,Een belangrijke stap in onze strijd om keurmerkloze kip uit de schappen van de supermarkten te krijgen”, zo laat Anne Hilhorst van Wakker Dier weten.



Volgens haar organisatie stijgt het aantal supermarkten dat ook het vlees voor vleeswaren diervriendelijker maakt. Tussen 2018 en 2019 was een lichte stijging te zien in het aandeel vleeswaren met een keurmerk: van 17 naar 23 procent. Wakker Dier streeft ernaar dat alle kipproducten in de supermarkt minimaal voldoen aan de criteria van het 1-ster Beter Leven-keurmerk, zodat de kippen meer ruimte en een overdekte uitloop krijgen.