Dirk gaat energiedrankjes niet meer promoten

De suikerrijke dranken komen niet meer in de aanbieding, ze komen niet meer in de weekfolder en ze staan niet meer in aparte displays in de supermarkt. In de folder van deze week staan de energiedrankjes nog wel. Een blikje RedBull kost 99 cent.

,,We zetten ons als Dirk al langere tijd in op het stimuleren van een gezonde levensstijl en daar past dit besluit goed bij'', zegt de woordvoerder van Dirk. ,,Dit houdt ook in dat we producten die minder gezond zijn niet meer promoten richting de klant.''

Andere maatregelen die op stapel zijn de aanduiding van het suikergehalte op schapkaarten bij de sappen en frisdranken, het plaatsen van gezondere producten staan op prominentere plekken in de schappen en gezondere recepten in het Dirk magazine.