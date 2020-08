Dirk is prijzenoorlog begonnen: ‘De verschillen worden steeds groter’

Koken & etenSupermarktketen Dirk is een prijzenslag begonnen. Na wekenlang de eigen lage prijzen als het 'nieuwe normaal’ te hebben aangeduid, vergelijkt Dirk de kassabon nu met die van Albert Heijn en Jumbo. De boodschap is duidelijk: bij Dirk ben je goedkoper uit.

Marcel Huizing, directeur van Dirk van den Broek, heeft het over een ‘aanvalsplan’ als hij spreekt over de reclamecampagne die zijn bedrijf is gestart. Eind juni verlaagde Dirk de prijs van honderd artikelen in de winkels en noemt dat ‘ons nieuwe normaal'.



Het was de eerste stap om duidelijk te maken dat consumenten bij Dirk beduidend minder geld kwijt zijn dan bij andere supermarkten. Als de opvallende paginagrote advertenties met knalrode omlijsting nog niet opvallend genoeg waren, dan toch zeker wel de slogan ‘Dat scheelt u honderden euro's’.



Het is niet voor het eerst dat er een prijzenoorlog in de supermarkt uitbreekt. Vorig jaar verlaagden Dirk én Plus de prijzen van een aantal artikelen waar Albert Heijn op inhaakte. Toen bleek al dat je met een dunne portemonnee bij Dirk beter af was.

Net als nu, aldus Huizing. ,,Onze oprichter Dirk van den Broek stopte al alle voordeel dat hij kon halen in prijsverlagingen. Daar is hij 75 jaar geleden mee begonnen en dat doen we nu weer,” licht Huizing telefonisch toe. ,,Onze inkopers zijn altijd op zoek naar voordeeltjes. Dat lukt zeer goed, dus geven we dat terug aan onze klanten.”

Prijsconferentie

Quote Nederland zal de broekriem aan moeten halen Marcel Huizing, topman Dirk De strijd begon eind juni met een ludieke actie: geen persconferentie à la Rutte maar een prijsconferentie. ,,Daarin kondigden wij aan dat we 1000 prijzen gaan verlagen. Daarna lieten we zien hoeveel mensen kunnen besparen per jaar. Dat ze een wasmachine voor dat bedrag kunnen kopen. Nu zijn we begonnen met het laten zien van prijsverlagingen. Laten we maar eens duidelijk maken hoe groot de verschillen zijn. Eerst was Albert Heijn aan de beurt, afgelopen week Jumbo.



De concurrentie kan de borst nat maken, belooft Huizing. ,,We zijn van plan dit nog paar keer te doen.” Hoe de campagne eruit komt te zien, wil de Dirk-topman nog niet kwijt. ,,Dan is de verrassing eraf.”

Dirk wil de Nederlandse consument tegemoet komen nu de coronacrisis mogelijk grote economische gevolgen zal hebben. ,,Nederland zal de broekriem aan moeten halen”, aldus Huizing. De supermarktketen heeft een hogere omzet behaald het afgelopen halfjaar, bevestigt hij, al maakt Dirk de precieze cijfers niet openbaar. ,,We hebben meer omzet gedraaid, maar ook meer kosten gemaakt.” Die extra kosten zitten vooral in de veiligheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Geen spaaracties

Het grote verschil met andere supermarkten: Dirk houdt het bij de basis. ,,Wij hebben een andere kostenopbouw", aldus Huizing. ,,We hebben geen andere aandeelhouders dan de eigenaren en dat helpt. We willen graag de goedkoopste supermarkt van Nederland zijn, dus willen we de kosten laag houden en bezorgen we niet.”



Dirk doet ook geen geen spaaracties. ,,Iedere supermarkt kiest zijn eigen strategie. De een geeft zijn geld uit aan raceauto's (bij Jumbo kun je sparen voor een raceauto, red.) en de ander aan een spaaractie met vershouddozen (Albert Heijn, red.). Dat kost ook allemaal geld.”

Door kassabonnen van Dirk naast die van Albert Heijn en Jumbo te leggen, werd het verschil over de afgelopen weken duidelijk. Eerst was AH aan de beurt. De twee concurrerende winkels zitten bijvoorbeeld in hetzelfde winkelcentrum aan het Burgemeester van Stamplein in Hoofddorp. Een lijst van A-merkproducten cola, chocomel, chips, kwark, pindakaas en koek leverde in dit geval een verschil op van 12,77 euro.



,,Het vergelijken van kassabonnetjes van zo’n 25 producten is niet iets nieuws, dat gebeurt vaker", meldt de woordvoerder van Albert Heijn. ,,Het zegt niets over wat de klant aan de kassa betaalt.’’ Iedere klant kiest namelijk andere producten. ,,Naast de breedste keuze aan producten én lekker, gezond en duurzaam eten vinden ook wij voordelig boodschappen doen belangrijk. Daarom hebben we een sterk aanbod van meer dan 1200 prijsfavorieten voor alle dagelijkse boodschappen: van bananen tot pindakaas en van wasmiddel tot stroopwafels.”



Prijsfavorieten zijn volgens haar ‘van topkwaliteit en altijd laaggeprijsd’. ,,Bovendien hebben we wekelijks de meeste aanbiedingen van Nederland (1500 artikelen) voor de scherpste prijs, met onze Bonus.”

Prijsmeters

Quote We herkennen ons totaal niet in het beeld dat Dirk van de Broek neerzet Woordvoerder Jumbo De kassabonnen-vergelijking met Jumbo van afgelopen week viel opnieuw uit in het voordeel van Dirk. Het verschil bedroeg deze keer 6,24 euro. ,,We herkennen ons totaal niet in het beeld dat Dirk van den Broek neerzet", zo laat de woordvoerder weten. ,,Klanten kunnen bij Jumbo rekenen op altijd lage prijzen. Onze prijsmeters controleren iedere dag de prijzen bij supermarkten in Nederland om dat te garanderen. Is een vaste prijs voor een identiek artikel, ondanks onze zorg, elders in dezelfde vestigingsplaats toch lager, dan passen we de prijs aan en krijgt men als dank het product gratis. Zo kunnen klanten ervan op aan dat ze bij Jumbo altijd goedkoop uit zijn.”

Dirk doet de werkelijkheid geweld, vindt Jumbo. ,,In Leiden hebben we meerdere Jumbo-vestigingen waarbij de prijzen van Jumbo gelijk zijn aan die van Dirk van den Broek. De vergelijking met de prijzen van een Jumbo in een andere vestigingsplaats is daarmee onjuist.’’ Een verklaring voor het verschil op de kassabon geeft de woordvoerder niet.

Concurrentie

Toch: het klopt dat Dirk goedkoper is dan Albert Heijn en Jumbo, zegt Thijs van der Tuin van Inprijsverhoogd.nl in een reactie. ,,Bij Albert Heijn is het duidelijk. Bij Jumbo is het ingewikkelder omdat de winkels hun prijzen lokaal aanpassen aan de laagste prijs in de markt. Andersom geldt dat ook: als de concurrentie hogere prijzen hanteert, dan doet Jumbo dat ook. In gebieden waar Dirk zit, zullen ze minimaal op het niveau zijn met Dirk, althans dat is de doelstelling.”

De producten zijn ongetwijfeld niet toevallig gekozen. In een lijst van tien willekeurig gekozen producten door de redactie van deze site blijkt dat het verschil tussen de supermarkten minder groot is, toch is Dirk telkens goedkoper. Ook valt het Van der Tuin op dat Dirk bij de vergelijking niet een Jumbo uit hetzelfde gebied heeft gekozen. ,,Bij Jumbo heeft Leiden (waar ze een paar vestigingen hebben) een andere prijs dan Oegstgeest.”