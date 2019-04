Disneyland Parijs doet plastic rietjes in de ban

'NVWA was nalatig in fipronil­zaak'

16:41 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is nalatig geweest en heeft onrechtmatig gehandeld tijdens de fipronilcrisis in 2017. Door het handelen van de autoriteit is de eiermarkt ingestort en is uiteindelijk 65 tot 75 miljoen euro schade ontstaan. Als de NVWA anders had gehandeld, was die schade grotendeels te voorkomen geweest, vindt landbouworganisatie LTO Nederland.