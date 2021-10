Dit bedrijf vaccineert planten, maar dat is niet onomstreden: ‘We zijn wel dicht bij oplossing tomatenvirus’

Een tomatenkas van pakweg een hectare? Daar is een beetje tomatenteler niet van onder de indruk. Directeur Thorben Looije van Valto in De Lier is maar al te blij met de nieuwe researchkas die hij op 1 oktober kon openen. Het complex aan de Hoefweg heeft dan ook een heel andere functie dan tomaten leveren. Eigenlijk is het een laboratorium: ,,We gaan hier voor verschillende vruchtgroenten proeven doen.”