Dit bestelt Nederland massaal met kerst

Foodwatcher Anneke Ammerlaan merkt dat we vaker casual eten dan dan we uitgebreide menu’s op tafel willen zetten. ,,Mensen willen meer ontspannen tijdens kerst. Het draait bij het kerstdiner meer om gezellig samenzijn met vrienden en familie dan om het uitgebreide kerstmenu waar uren voor in de keuken is gezwoegd.”

Een oplossing is je eten laten koken door iemand anders. Of nog beter: laten bezorgen aan de voordeur. Thuisbezorgd, de grootste bestelsite van ons land merkt dan ook dat er tijdens kerst aanzienlijk meer wordt besteld. Joris Wilton, woordvoerder van Thuisbezorgd vertelt: ,,Tweede kerstdag is een van de drukste dagen van het jaar. Veel restaurants kiezen er bewust voor dan open te blijven en bereiden zich ook voor op die dag omdat zij weten dat het zo druk gaat worden.”

,,Ook kiezen veel gezinnen er bewust voor om op tweede kerstdag wat meer hun rust te pakken. Zij willen dan wel nog steeds lekker eten maar niet zozeer zelf koken. Dan komt Thuisbezorgd natuurlijk van pas”, vertelt Wilton.

Op eerste kerstdag is het daarentegen rustiger dan normaal bij Thuisbezorgd. Dan hebben ze een derde van het normale aantal bestellingen. Wilton denkt dat dit komt omdat mensen toch zelf wat willen koken. Ook kiezen veel restaurants ervoor om op die dag gesloten te zijn omdat zij zelf ook met familie willen zijn.

Afgehaald kerstdiner.

Luxer én duurder

Thuisbezorgd merkt dat tweede kerstdag niet alleen een van de drukste dagen van het jaar is, ook ligt het bestelbedrag een stuk hoger dan normaal. ,,De bestelbedragen zijn zo’n 50 procent hoger met de kerst”, vertelt Wilton. ,,Ook merken we dat er luxer wordt gegeten. Dit kan natuurlijk ook komen omdat je met de kerst vaak met een grotere groep bent.”



Bij Thuisbezorgd blijkt dat in Nederland met kerst voornamelijk Aziatisch wordt besteld. Denk daarbij natuurlijk aan Chinees, maar ook Indonesisch, Thais eten en poké bowls zijn erg geliefd met kerst.

Restaurants

Niet alleen eten laten bezorgen aan de deur is tijdens de kerstdagen steeds meer geliefd. Uit eten met de kerst gebeurt ook steeds vaker. Dit blijkt uit een poll van Koninklijke Horeca Nederland die gehouden is onder de leden. Uit de 213 reacties bleek dat maar liefst 31 procent van de restaurants dit jaar méér reserveringen heeft voor de kerst dan in 2018.

,,Tijdens de crisis van 2008 gingen mensen minder vaak uiteten. Na de crisis begonnen mensen weer vaker uit te gaan met eten, maar dan casual”, vertelt Ammerlaan. ,,Aan een 8-gangen diner is dan ook minder behoefte. À la carte heeft steeds vaker de voorkeur. Vroeger ging je uiteten voor een speciale gelegenheid in je beste kleren, nu niet meer.”

De advertenties van restaurants om uiteten te gaan met kerst komen ook later dit jaar dan normaal, valt Ammerlaan op. ,,Mensen zijn er later mee bezig omdat zij zich er nog niet zo druk om willen maken. Ze willen een relaxt kerstdiner in plaats van een uitgebreid maal waar je uren voor in de keuken moet staan.” vertelt ze.

Maar 18,78 procent van de restaurants is gesloten met kerst. ,,Vroeger was dit anders. Alles was dicht met kerst. Thuis ging je met familie een uitgebreid en zelfgekookt maal eten.” Nu hoeft dat gelukkig niet meer. Eten aan de deur laten bezorgen of een restaurant het kerstmenu laten samenstellen en koken, kan tegenwoordig allemaal.