Dit bier vinden we het lekkerst (na pils dan)

Opvallend is dat jonge bierdrinkers graag experimenteert en veel verschillende variëteiten uitprobeert. De bockbieren zijn niet zo geliefd bij de 65-plussers, wel bij de leeftijdscategorie tussen de 30 en de 50 jaar. ,,Het lijkt wel of de speciaalbieren passé zijn'', aldus De Lange die de enquête verrichtte in opdracht van brouwer Hertog Jan. ,,Mensen lijken een beetje klaar te zijn met experimenteren.'' Het aantal bierbrouwerijen in Nederland is in tien jaar explosief gestegen, van 90 in 2007 tot 370 in 2017. '