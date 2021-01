Dit bord verleidt kinderen meer groenten te eten: er zijn vijf foefjes in verwerkt

Wetenschappelijk Bewezen Waarom je na het eten van een hele appel voller zit dan wanneer je hem in stukken eet

12 januari In de videoserie (W)etenschappelijk Bewezen beantwoorden hoogleraren brandende vragen over ons eten. In deze aflevering krijg je uitleg over het stillen van je hongergevoel. Want hoe zorg je er voor dat je daadwerkelijk stopt met eten?