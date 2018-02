Dit doen de verschillende soorten drank met je

Beer can chicken smokey style

10:00 De beer can chicken is in korte tijd uitgegroeid tot een gerecht met barbecue cultstatus en mag daarom zeker niet ontbreken. Door de plaatsing op het bierblik, rooster je de kip rechtop en heb je overal een krokant gekruid velletje wat toch echt het lekkerste onderdeel van de kip is. Het is een simpel recept dat je gasten zeker zal verrassen als je de deksel van de barbecue verwijdert. Bier, kip en barbecue is toch ook een uitstekende combinatie?