Dit doen Janny en Robèrt stiekem tijdens de technische opdracht van Heel Holland Bakt

Het nieuwe seizoen mag dan pas beginnen op zondag 15 december, bij Omroep Max zijn ze de kijkers al volop aan het opwarmen voor de afleveringen die straks wekelijks te zien zijn. Gisteren was er consternatie want de koek was op, zo bleek uit de eerste beelden die werden vrijgegeven van het populaire bakprogramma.

Vandaag kwamen daar beelden van de geheime ‘hobby’ van de juryleden bij. Die blijken tijdens de technische opdracht van de kandidaten, die vanzelfsprekend zeer tijdrovend is, een race met golfkarren te doen over het terrein rond de baktenten.



Als de deelnemers zweten op de technische opdracht, zetten Van der Heijden en Van Beckhoven hun helm op en gaan ze de strijd met elkaar aan. Janny zet er worstenbroodjes op in dat ze zal winnen, zo is in de video te horen. Robèrt probeert met psychologisch spel zijn tegenspeler uit evenwicht te brengen. ,,Janny's kracht? Ja, wat is Janny's kracht?” klinkt het enigszins vals. Zelf twijfelt ze ook aan haar racekwaliteiten. ,,Ik laat me altijd rijden, dus of het wat wordt...”