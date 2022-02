Dit drankje wordt steeds populairder dankzij sociale media: ‘Elke keer als ik het drink, maak ik een foto’

Koken & Eten Koffieprij­zen verschil­len enorm, maar één supermarkt komt er vaak als goedkoop­ste uit

De afgelopen tijd is de prijs van boodschappen flink gestegen. Ook koffie is een stuk duurder geworden: in de supermarkt betaal je nu 14 procent meer dan vorig jaar. Maar de verschillen per merk en per supermarkt zijn groot.

7 februari