Dit Duitse kooktijdschrift vertedert Giphart door ‘ultieme truttigheid’

We leven in politiek correcte tijden waarin genderidentiteit en ingesleten geslachtelijke rolpatronen terecht ter discussie staan, maar die schermutselingen hebben het Duitse platteland blijkbaar nog niet bereikt. Ik ben opgevoed door een feministische moeder die zou zijn ontploft van een seksebevestigende uitgave als deze Bild der Frau, hoewel ze zelf overigens maar al te graag in de keuken stond. Ook heb ik - al bijna een zilveren huwelijk lang - een feministische echtgenote die veelvuldig achter het aanrecht te vinden is, voornamelijk om recepten te schrijven of te testen (bijvoorbeeld voor deze rubriek).



Plagerig nam ik daarom voor mijn vrouw een exemplaar van het vrouwenkooktijdschrift mee. Toen ik haar mijn cadeautje overhandigde reageerde ze eerst met een doorleefde zucht, maar toen ze begon te bladeren moest ze toegeven dat ‘das Genuss-Magazin’ met ‘nur drin, was schmeckt’ haar toch wel kon bekoren. Natuurlijk was het walmende camp - in het Duits heet dat geschmacklerisch - maar toch ook weer van een ultieme truttigheid die bijna vertederde.



‘An einem schwierigen Rezept zu scheitern, ist keine Schande!’ sprak de hoofdredacteur ons in haar voorwoord moederlijk toe, wat wij vertaalden als: van een zwierig gerecht te schijten is geen schande! (letterlijk betekent het: falen bij een moeilijk recept is geen schande).