Dit eet Paus Franciscus (zelf een goede kok) nou graag

Roberto Alborghetti: ,,De Paus gebruikt eten regelmatig als metafoor in zijn preken en ook de Bijbel zit vol met verwijzingen naar eten en drinken, zoals het brood dat symbool staat voor het lichaam van Jezus. Maar het heeft ook een belangrijke rol in de persoonlijke geschiedenis van Paus Franciscus. Hij is zelf een prima kok. Het leek me leuk om die kant, die nog redelijk onbekend is, van deze bijzondere Paus te belichten.''

Zondagse lunch

Zijn grootmoeder, de Italiaanse nonna Rosa, was gezegend met een groot talent voor koken. Begin vorige eeuw emigreerde zij, net als veel Italianen, naar Argentinië samen met haar echtgenoot. Haar hele leven bleef zij in de keuken haar afkomst trouw. Bij de zondagse lunch bereidde zij voor de hele famiglia specialiteiten uit haar geboortestreek: de Noord-Italiaanse regio Piëmonte. Alborghetti: ,,Ook zijn moeder Regina Maria was een uitstekende kok. Paus Franciscus heeft van deze dames de fijne kneepjes in de keuken geleerd: hoe je producten kiest, hoe je met weinig ingrediënten kunt koken, en hoe je met de restjes weer nieuwe gerechten kunt maken.'' Al op jonge leeftijd schoof Jorge zelf achter de pannen, nadat zijn moeder door half verlamd was geraakt tijdens de bevalling van zijn jongere zusje Maria Elena. Vanuit haar bed gaf zij scherpe instructies aan de jonge Jorge, die als oudste zoon de taak had gekregen het eten te bereiden voor de hele familie.

Experimenteren

,,Zodra hij uit school kwam, ging hij aan de slag, waarbij zijn moeder vanuit haar bed haar oudste zoon aanstuurde. Ze liet hem alle ingrediënten op tafel leggen en loodste hem stap voor stap door de gerechten. 'Pak dit. Snijd dat. Draai het vuur omlaag.' Hij bleek talent te hebben en ging steeds meer zelf experimenteren.'' Zijn zus Maria Elena beaamt dat. Ze roemt zijn risotto en noemt zijn gevulde inktvis ‘om te juichen zo lekker’. Zijn interesse voor eten blijkt ook uit de keuze voor de studie voedingsmiddelentechnologie. Daar leert hij de wetenschappelijke kant van voedsel kennen, voordat hij een ander pad zou inslaan dat uiteindelijk zou leiden naar de rol van leider van de katholieke kerk. Alborghetti: ,,Uit alle documenten en alle gesprekken die ik heb gevoerd blijkt dat de Paus veel zelf achter het fornuis heeft gestaan en daar verdraaid goed in was! Ik kan me voorstellen dat hij het koken nu mist. Nog altijd gebruikt hij de maaltijd als gelegenheid om mensen te ontmoeten. Hij organiseert vaak grote maaltijden, voor mensen uit alle lagen van de bevolking.'' Het is bekend dat de Paus een erg bescheiden man is, en dat zien we ook terug in zijn eetgewoontes. Hij eet iedere dag in het restaurant van het Vaticaan, en niet in zijn appartement. En hij eet gewoon wat de pot schaft. Dat heeft hij direct direct duidelijk gemaakt toen hij tot paus werd: ,,Er hoeft voor mij niets bijzonders te worden gekookt.''

'Diefstal van de armen'

De Paus heeft volgens Alborghetti met zijn opvattingen over eten in het Vaticaan een kleine revolutie ontketent. Er wordt veel minder weggegooid. De Paus heeft een hekel aan voedselverspilling en ziet het weggooien van eten als 'diefstal van de armen', en dus wordt er nu binnen de muren van het Vaticaan ook met de restjes gekookt. In het boek wordt beschreven hoe de Paus een non tegenhoudt die op het punt stond een pan water waar groente in waren gekookt in de gootsteen te gieten. ,,Niet weggooien. Ik drink dat kookwater met alle liefde op.''



Alborghetti: ,,Het is de filosofie die hij van huis uit heeft meegekregen. Zelfs broodkruimels zijn heilig en zouden niet moeten worden verspild. Respect hebben voor voedsel en de maaltijd als een moment zien dat mensen samenbrengt, dat zijn de lessen die hij nu als Paus doorgeeft.''



En wat zou schrijver Alborghetti zelf voor de Paus koken? Lachend: ,,Oh nee, dat zou ik niet durven. Dan zie ik veel liever hem aan het werk achter de pannen. Welk gerecht maakt me niets uit. Wat door de Paus zelf is bereid, is sowieso een heilig gerecht!''