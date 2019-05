Dit eetpatroon bracht atlete Susan Krumins naar de wereldtop

Wat Eten We Vandaag: Fondue van camembert met vijgensala­de

10:00 Het Franse gezegde “En faire tout un fromage” betekent letterlijk “Er een hele kaas van maken”. Dat gebruikt men om aan te geven dat iemand met een verhaal flink aan het overdrijven is. En we doen het ook met dit recept. Want vandaag maken we een fondue van hele camembert uit de oven.