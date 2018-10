Dit gebeurt in je lichaam als je een hamburger van 2,7 kilo eet

Op de lange termijn schuilt het risico vooral in de herhaling. ,,Als je dit soort challenges vaker doet, zou het kunnen dat je steeds dooreet als je eigenlijk al vol zit, je daar gewend aan raakt en niet meer stopt met eten als je lichaam eigenlijk het signaal geeft om te stoppen met eten'', legt De Vries uit. ,,Gevolg daarvan kan zijn dat je meer gaat eten dan je nodig hebt en als gevolg daarvan te zwaar wordt. In onderzoeken zien we ook dat als mensen worden gedwongen om te overeten, niet iedereen dat daarna even goed compenseert door minder te eten.'' Wie niet compenseert, wordt onherroepelijk zwaarder.



Challenges afschaffen dan maar? Mensen zijn vrij ze te organiseren, stelt de woordvoerder van het Voedingscentrum. ,,Maar wij vinden het geen goed idee: het is niet gezond, niet duurzaam en het werkt voedselverspilling in de hand, want je krijgt waarschijnlijk meer eten dan je op kunt. We zouden het daarom niet aanmoedigen om zoiets te organiseren of om eraan deel te nemen.''