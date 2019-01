Dit gebeurt in je lichaam als je een maand de alcohol laat staan

Een maandje niet drinken is populair. Rond de tienduizend Nederlanders doen jaarlijks mee met IkPas. Ze maken in het voorjaar met zichzelf de afspraak 30 of 40 dagen hun wijn, bier en sterkedrank te laten staan. Sommige mensen koppelen het aan de vastenmaand die katholieken traditioneel in acht nemen in de periode voor Pasen. Anderen vinden het gewoon een uitdaging om hun drinkgewoonten tegen het licht te houden.



Wat begon in het voorjaar is in enkele jaren uitgegroeid tot een grotere beweging van mensen die het belang van stoppen en minderen inzien. IkPas is het Nederlandse antwoord op het Britse Dry Januari . Ook aan de overkant van het Kanaal gunnen ze het lichaam een maandje rust na een feestmaand vol bubbels en cocktails.



Wat zo'n maand droog staan met je lijf doet, leggen psychiater en gedragswetenschapper Arnt Schellekens en leverarts Eric Tjwa uit in de video.