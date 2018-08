Dit gekke glas belooft wijn drinken makkelijker te maken

Een horeca-ondernemer met wie Mulder bevriend is, kreeg deze week de primeur. ,,Wij willen met ons nieuwe bedrijf iets brengen dat anderen niet hebben'', zegt Ben Smilde van Bijna thuis in Rijswijk. ,,Het drinkt lekker en je hoeft je hoofd niet zo ver achterover te houden. Vooral mannen, die vaak een grote neus hebben, zullen het prettiger vinden. En het is een heel gave vorm.''



Mulder heeft 18.000 glazen besteld in China. ,,De eerste container is aangekomen. Ik verwacht dat de bestelling voor de tweede snel volgt.'' Nog één ding: waarom kreeg het scheve glas de naam Mona Lisa, naar 's werelds beroemdste schilderij? ,,Omdat werkelijk iedereen die het glas ziet, in de lach schiet.''