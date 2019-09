Dit gezonde schepijs komt als beste uit de test

Dat er gezondere versnaperingen zijn dan ijs, is geen nieuws. Wie elke zonnige zomerdag een bak schepijs uit het vriesvak trekt, krijgt er gratis ‘zwembandjes’ bij. En ja, er zijn altijd types die zich geroepen voelen om de ijseter in te prenten dat hij het equivalent van een pakje boter naar binnen lepelt. Daar hebben de ijsproducenten iets op verzonnen: ook zij stappen in de wereld van lightproducten.