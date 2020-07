Dit heb je nodig als je thuis Thais gaat koken

Om Thais te koken heb je een aantal specifieke keukenspullen nodig, stelt Tove Nilsson in haar boek Thai dat net in Nederland is uitgekomen. Net als in De Bijbel van de Thaise Keuken van Noi Pia-Ud, die eveneens net uitkwam, wijdt ze in haar boek uit over de potten en pannen, messen en gereedschap dat de Thaise kok nodig heeft.

Stoommanden

Een stoommand vindt Nilsson onontbeerlijk als je kleefrijst wilt maken. Er zijn verschillende soorten, maar de Zweedse Nilsson houdt het meest van de kleine variant die je met deksel en al in het water zet. ‘De klassieke puntvormige stoommand is ook goed’, schrijft ze in haar boek. ‘Maar die neemt thuis veel plek in beslag en is vrij moeilijk schoon te maken als je bij het stomen geen kaasdoek gebruikt.’ Hoe het werkt: je zet de stoommand in een wok geplaatst met water. Zo stoof je gerechten gaar die in de stoommand erboven hangen. Er zijn speciale manden voor de rijst maar een rijstkoker is ook heel handig.

Volledig scherm Vijzels. © Good Cook

Vijzel

Volledig scherm Pannen en barbecue. © Good Cook Ook niet te missen: de vijzel. Voor de beste bereiding voor bijvoorbeeld papajasalade, rijstpoeder, kruidenpasta's en jackfruitsalade. De Thaise keuken kent er twee soorten vijzels. De grote, heel zware, stenen exemplaren gebruik je voor kruidenpasta’s, droge kruiden en voor het vijzelen van bijvoorbeeld rijstpoeder. De grote, bruine vijzels van klei met houten stamper zijn voor salades en sauzen. Gebruik grote, adviseert Nilsson, dat is volgens haar veel gemakkelijker dan prutsen met een marmeren minivijzel die je in een of andere designwinkel hebt gekocht. ‘Je hebt gewicht, kracht en ruimte nodig bij vijzelen. De techniek krijg je na een tijdje onder de knie. In de grote, stenen vijzel ga je poeder en puree malen, waarbij je eerst stoot om vervolgens eerder te ‘glijden’ dan te stoten. Het klinkt misschien wat vreemd, maar je hebt een goede techniek nodig om 15 tot 20 minuten te vijzelen zonder te vergaan van vermoeidheid in je hand en arm.’



Noi Pia-Ud legt uit: ‘Een Thaise vijzel bestaat uit een stenen of houten schaal die een hoogte heeft van minimaal 10 centimeter. De schaal loopt naar beneden taps toe, waardoor ingrediënten vooral onder in de schaal worden gemalen. De stamper erbij is recht van vorm en heeft een ronde onderkant. Door een draaiende beweging te maken komen de ingrediënten allemaal onderin de schaal terecht.’

Wokpan

De wok, daar zijn beide koks het over eens, je kunt niet zonder. Liefst een lekkere grote en van plaatstaal. Op gas gaat dat volgens Nilsson het best. Gebruik je een kookplaat, dan heb je er een nodig met een bredere, platte bodem. Zo'n plaatstalen wok is het meest gebruikte keukengereedschap in de Thaise keuken, aldus Pia-Ud. Ze wijst erop dat je de wok goed moet inbranden. ‘Verhit daarvoor de wok een aantal keren telkens opnieuw met een laagje olie. Was de wok na gebruik bij voorkeur niet met afwasmiddel af maar spoel de pan gewoon onder de hete kraan schoon.’ Tip als er roestplekjes ontstaan: gewoon weer even opnieuw inbranden met olie.

Volledig scherm Noedelzeef, mes, schuimspaan, julienneschillers, mandoline en kleipot. © Good Cook

Hakmes

Een vlijmscherp hakmes is in de Thaise keuken het meest gebruikte mes. Alles wordt ermee gehakt, geschild en gesneden, aldus Pia-Ud. Je vindt ze bij de toko goed en ze gaan, bij juist gebruik, een leven lang mee. Van oorsprong worden ze geslepen op een slijpsteen, maar een aanzetstaal voldoet ook prima, aldus de Thaise.

Bbq

Wie vlees en vis de Thaise smaak wil geven roostert die op de barbecue. Er zijn veel verschillende modellen, maar voor dagelijks gebruik is het handig om een niet al te groot exemplaar voorhanden te hebben. In Aziatische winkels zijn ook kleine tafelbarbecues verkrijgbaar. Een Thaise tao-barbecue lijkt misschien een beetje overkill, maar leuk om te hebben. Je zet de wokpannen en aardewerken stoofpotten er direct op.

Klein keukengerei

Ook handig om te hebben: noedelzeef, schuimspaan, julienneschillers, mandoline, kleipotten en een visklem die je gebruikt om hele vissen te roosteren boven het vuur.

Volledig scherm Cover van Thai. © Good Cook

Volledig scherm De Bijbel van de Thaise keuken. © Carrera Culinair

Bekijk hier de video's van Koken&Eten: