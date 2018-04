Dit heb je nodig voor de perfecte lentepicknick

Hapklare porties Boterhammen kunnen best in een picknickmand, maar misschien wil je het wel wat origineler aanpakken? Ga dan voor kleine, frisse lunchgerechten die je even gemakkelijk uit het vuistje eet. Wraps of springrolls, bijvoorbeeld. Je kunt ook komkommer- of courgetteslierten (je maakt ze met de dunschiller) vullen en oprollen tot groentesushi’s. Een ander leuk en hapklaar alternatief: minifrittata’s in muffinvormpjes of spiesjes waar je lekkere combinaties van groenten, kip, mozzarella of gerookte zalm op prikt.