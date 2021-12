Dit ingrediënt is volgens Rudolph echt nodig voor de lekkerste erwtensoep

Koken & EtenBuiten wordt het kouder en donkerder. Hoe fijn is het om dan na een koude dag de keuken in te duiken? Het hoeft dan allemaal niet zo ingewikkeld. Rudolph van Veen leert ons in zijn nieuwe tv-programma op 24Kitchen een aantal makkelijke winterklassiekers te maken. Deze keer: winterse erwtensoep met geroosterd roggebrood en honingspek.

De winter is niet compleet zonder erwtensoep. Meesterkok en -patissier Rudolph van Veen vindt dit het leukste kookseizoen van het jaar en kijkt altijd uit naar het maken van een flinke pan van deze soep.

Dat doet Van Veen direct aan vroeger denken. ,,Erwtensoep brengt me terug naar de zaterdagen in de winter met een grote pan soep op tafel en worstenbroodjes.” De geur is voor Van Veen verbonden met de gastvrijheid van zijn familie. ,,Het maakte niet uit wie er uiteindelijk bleef plakken, er was genoeg voor iedereen.” Want dat is het mooie aan erwtensoep, je kunt er een heel elftal mee voeden. ,,Je kunt bijvoorbeeld ook een klein pannetje overhouden voor je schoonouders. Of je bewaart een portie voor later. Het is namelijk heel goed in te vriezen.”

Varkenspootjes

Van Veen vindt dat koken niet per se ingewikkeld hoeft te zijn, maar vooral leuk en gezellig. Al Rudolphs Winterklassiekers zijn daarom erg toegankelijk, zo ook de erwtensoep. Alleen in het snijden van de groenten gaat wat werk zitten, zegt Van Veen. ,,Vergeet ook vooral de pastinaak niet mee te nemen. Een echte smaakmaker.”

En voor een echte erwtensoep gebruik je varkenspootjes. ,,Een goede slager heeft die liggen. Heerlijk in soepen en ze geven bouillon een krachtige smaak. Er zijn ook mensen die spareribs gebruiken, dat kan eventueel ook.” Vervolgens laat je alles zo’n drie uur in de pan op een laag vuur staan en roer je de soep af en toe door.

Stukje kaas erbij

Erwtensoep is geen soep die speciaal geschikt is voor de feestdagen, maar je kunt er wel een feestelijke variant van maken, zegt Van Veen. Bijvoorbeeld met diepvriestuinerwtjes. Verder gebruik je groente- of vleesbouillon en ui. ,,Zo krijg je een hele mooie grasgroene soep, die je vervolgens af kunt maken met verse muntblaadjes. Dat geeft een frisse smaak. En voeg er dan ook stukjes zachte geitenkaas aan toe of reepjes gerookte paling.” Wil je niet zo’n dikke soep? Maak ‘m dan wat dunner met een beetje slagroom, tipt Van Veen. ,,Zo zet je een hele goede feestsoep op tafel.”

Volledig scherm Rudolph van Veen. © Manon van der Zwaal

Ingrediënten

Erwtensoep:

750 g spliterwten

3 l water

4 winterpenen

2 pastinaken

1 grote ui

2 preien

4 aardappels

½ knolselderij

3 takjes tijm

900 g varkenspootjes

4 laurierblaadjes

150 g gerookte spekblokjes

2 slagersrookworsten

1 bosje bladpeterselie

Geroosterd roggebrood en honingspek:

6 plakjes roggebrood

olijfolie

12 plakjes katenspek

3 el honing

Extra nodig: grote soeppan

Bereiding

Erwtensoep:

- Week de erwten een nachtje in een pan met de 3 liter water.

- Schil de pastinaak en de winterpenen en snijd in blokjes. Snijd de ui in grove stukken en de prei in halve ringen. Schil de aardappels en de knolselderij en snijd in gelijke stukken. Ris de tijm.

- Voeg de gesneden groente samen met de varkenspootjes, laurierblaadjes en tijm toe aan de pan met de geweekte erwten en het water en breng aan de kook. Laat het geheel op laag vuur voor circa 3 uur zachtjes pruttelen. Schep regelmatig schuim af en roer regelmatig over de bodem van de pan.

- Verwijder de laurierblaadjes en de varkenspootjes uit de soep. Laat het vlees een beetje afkoelen. Pluk het vlees van de varkenspootjes en gooi het vel en de botten weg. Leg het vlees apart op een bord.

- Snijd de rookworst in plakjes. Bak de spekblokjes in een droge koekenpan goudbruin en laat ze uitlekken op keukenpapier. Hak de peterselie grof. Voeg de rookworst, geplukt varkensvlees, spek en de peterselie toe aan de soep en meng goed door. Breng eventueel op smaak met peper en zout.

Geroosterd roggebrood en honingspek:

- Verwarm de oven voor op 200 ºC.

- Rooster het roggebrood in de oven voor circa 6 minuten.

- Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak het spek om en om in circa 5 minuten goudbruin en krokant. Voeg de honing toe en laat uitbruisen. Beleg het roggebrood met het uitgebakken honingspek en serveer bij de soep.

