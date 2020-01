Dit is de baas van AH: ‘Toen ik begon heb ik een brief van de familie Heijn gekregen’

Dat de baas van de grootste supermarktketen van ons land pontificaal bij de groente- en fruitafdeling in een van de AH-winkels poseert, is geen toeval. Want bij Marit van Egmond staat een gezonde manier van leven centraal. Klanten gevarieerder laten eten, is haar devies. Tijdens het interview gooit ze het woord ‘helpen’ er 46 keer uit. ,,In drie jaar tijd hebben we 970 miljoen suikerklontjes uit onze producten gehaald. Dat helpt in de strijd tegen te veel suiker.’’