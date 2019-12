Dit is de beste chef van het jaar: ‘Hij legt zijn energie en opgewektheid in gerechten’

Zijn benoeming is zojuist bekendgemaakt in Amsterdam bij de presentatie van de Gault&Millau-gids 2020. ‘Wat chef Soenil Bahadoer zo bijzonder maakt, is niet in een paar woorden te vatten, maar des te beter te ervaren’, aldus de redactie in de gids. ‘Knap en tegelijkertijd leuk en vooral lekker hoe hij zijn energie en opgewektheid in zijn gerechten kan vertalen.’



De titel van Jonge topchef van het Jaar gaat naar Thijs Meliefste van Meliefste in Wolphaartsdijk. De nieuwe gids bevat meer dan 800 restaurants waar je volgens de kenners echt heen moet. De nadruk ligt dit jaar op laagdrempelige restaurants die snel en ‘prijsvriendelijk’ een goed resultaat leveren. Deze aparte categorie – vergelijkbaar met de Bib Gourmand van Michelin – telt 100 adressen in de Randstad.