Dit is de beste én slechtste voeding voor je haar

Eet: vlees en gevogelte

Je haardos bestaat voornamelijk uit eiwitten. Dat ze essentieel zijn om je lokken glanzend te houden, is dus geen verrassing. ,,Krijg je er niet voldoende binnen, dan zullen er minder eiwitten beschikbaar zijn voor je haarzakjes. Resultaat? Droog haar dat makkelijker breekt'', vertelt Harju-Westman. Probeer daarom om voldoende eiwitrijke voeding op het menu te zetten, zoals vlees, gevogelte en vis (of bonen en peulvruchten voor vegetariërs).

Eet: oesters

Ze staan bekend om hun lustopwekkende eigenschappen, maar oesters zijn ook een erg goede bron van zink. Harju-Westman: ,,Het zink dat in oesters zit, houdt de haarklieren die talg produceren in stand, waardoor je haar niet droog en broos wordt.'' Bovendien bevatten oesters ook eiwitten, waardoor je haren een extra boost krijgen.

Eet: amandelen

Heb je je ooit afgevraagd waarom zoveel shampoos, conditioners en haarmaskers verrijkt zijn met amandelolie? Je favoriete snack is een geweldige bron van vitamines en voedingstoffen die ook een positieve invloed hebben op je haar. Let wel dat je er niet té veel van eet, want ze zijn ook calorierijk. ,,Een klein kopje amandelen geeft je bijna de helft van je aanbevolen hoeveelheid vitamine E en mangaan, die allebei de haargroei stimuleren'', aldus Harju-Westman.

Eet: mandarijnen

Deze sappige fruitsoort geeft niet alleen je immuunsysteem een boost, maar stimuleert ook je haar en huid. Harju-Westman: ,,Vitamine C helpt je lichaam meer collageen te produceren, terwijl vitamine A je haar gehydrateerd houdt.'' Maar dat is nog niet alles. De vitamine B12 in mandarijnen zorgt ervoor dat je lokken minder snel grijs worden. Als je lichaam immers te weinig heeft van deze belangrijke voedingsstof produceert het waterstofperoxide, wat het haar bleker kan maken.

Eet: spinazie

Niet alleen Popeye, maar ook je haren worden sterker van een portie spinazie. De bladgroente is immers een goede bron van ijzer (dat je haren sterker maakt), zink (dat je haarzakjes sterk houdt) en kalium en calcium, twee andere voedingsstoffen die je haar gezond houden.

Eet: eieren

Door de combinatie van vitamine D en biotine helpen eieren niet alleen bij bevordering van haargroei, maar voorkomen ze ook dat je nagels breken. Bovendien zijn ze met amper zeventig calorieën ook de ideale snack voor tussendoor.

Eet: zoete aardappelen

Zoete aardappelen zijn een gezonde en geweldige manier om je haar gezond te houden doordat ze rijk zijn aan bètacaroteen. ,,Bètacaroteen verhoogt de productie van talg, waardoor de haargroei bevorderd wordt'', aldus Harju-Westman. Ook andere oranje groenten zoals wortels en pompoenen hebben dezelfde gezondheidsvoordelen voor je haar.

Vermijd: makreel

,,Makreel is gezond in kleine porties, maar te veel van de vette vis kan funest zijn voor je haar'', waarschuwt Harju-Westman. Makreel bevat namelijk kwik, wat ervoor kan zorgen dat je haar uitvalt. ,,Over het algemeen is de regel: hoe groter de vis, hoe meer kwik erin zit'', aldus de voedingsdeskundige.

Vermijd: suiker

Het witte goedje is niet alleen slecht voor je lijn, maar kan ook een negatief effect hebben op je haar. Dat komt doordat suiker de opname van eiwitten door je lichaam vertraagt, wat essentieel is voor gezonde lokken.

Vermijd: alcohol

Ook alcohol kan je glanzende haardos in de weg staan. ,,Alcohol vermindert de hoeveelheid zink in je lichaam en droogt het uit. Daardoor droogt ook je haar uit, waardoor het makkelijker breekt'', zegt Harju-Westman.