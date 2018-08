Dit is de beste foodtruck van 2018

Koken & etenDe 24Kitchen Food Truck Awards 2018 is vandaag gewonnen door foodtruck De Melkbus uit het Gelderse Eibergen. De Melkbus won in de finale overtuigend van tegenstanders Broertjes Saté en Meat at the Bar .

De 24Kitchen Food Trucks Awards worden sinds 2015 jaarlijks uitgereikt. De Melkbus wist in de finaleronde 50 procent van de publieksstemmen binnen te halen. Broertjes Saté uit Dordrecht behaalde met 38 procent van de stemmen de tweede plaats, terwijl Meat at the Bar uit Broek in Waterland met 12 procent van de stemmen de top drie compleet maakte.

De trofee voor de beste mobiele keuken van Nederland werd live op Q-music in de ochtendshow met Joost en Hila uitgereikt door kok en schrijver Julius Jaspers. ,,Foodtrucks zijn vandaag de dag niet meer weg te denken uit het culinaire landschap en het is mooi om te zien wat de verkiezing teweegbrengt”, aldus Jaspers. ,,Het vega-concept van De Melkbus is helemaal van nu.”

Volledig scherm Julius Jaspers (midden) reikte de 24Kitchen Food Truck Awards uit aan Wout Leerink (links) en Robert Geessink van De melkbus. © 24Kitchen

De Melkbus

De Melkbus is het idee van de boerenzonen Robert Geessink en Wout Leerink. Zij gebruiken melk uit eigen stal in hun foodtruck. Met hun producten willen ze laten zien dat de mogelijkheden met melk zeer divers zijn. Voorbeelden uit hun assortiment zijn: boerenyoghurt met toppingen, (warme) vanille met toppingen, smoothies of een puddingbroodje.

De winst komt voor Geessink en Leerink als een verrassing. ,,Eerlijk gezegd hadden we het niet helemaal verwacht”, laat Wout Leerink weten. ,,Broertjes Saté was in 2016 al eens de uiteindelijke winnaar en dus dachten we dat ze toch een streepje voor hadden. Gelukkig hadden we het mis." De winst zal extra zoet smaken: Geessink en Leerink hadden zich vorig jaar ook al ingeschreven, maar kwamen toen niet eens tot de eerste stemronde.

Hun truck is veelvuldig te zien op festivals in het hele land. Toch ontbreken er nog een aantal festivals op het lijstje. ,,Als echte Achterhoekers willen we natuurlijk nog echt een keer op de Zwarte Cross staan, maar ook Lowlands en Down The Rabbit Hole zouden we nog wel een keer willen aandoen. Hopelijk zorgt de 24Kitchen Food Trucks Award ervoor dat deze dromen verwerkelijkt worden. De eerdere winnaars hebben het na het winnen van de award goed gedaan en hopelijk zal dit ook voor ons gelden.”