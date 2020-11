Dit is de beste manier om een tomaat te ontvellen

Tomaat is de meest gegeten groente ter wereld. Mijn favoriet is de ananastomaat. Beetje olijfolie, balsamicoazijn, peper en fleur de sel en een feestmaal is klaar. Soms is het lekker om het velletje van een tomaat te halen. Voor sauzen of salades bijvoorbeeld.

Roosteren of aanvriezen

Je kunt tomaten ontvellen door ze in de oven te roosteren op 220 graden, ongeveer twintig minuten, gehalveerd en met de platte kant op de bakplaat. Daarna trek je het velletje zo los. De tomaat is dan wel gegaard. Ook kun je de tomaat aanvriezen en even laten ontdooien. Het velletje gaat er dan af, maar ook dit verandert de structuur. Wat mij betreft geen aanrader.

Blancheren

Bij blancheren verwijder je de kroon en snij je een piepklein kruisje in de onderkant. Breng een pan met ruim water aan de kook. Prik de tomaat op een vork en hang ’m in het kokende water totdat ergens het vel begint om te krullen. Vervolgens dompel je de tomaat in ijswater om de garing te stoppen. Daarna kun je met een puntig mesje makkelijk stukjes vel lostrekken tot de tomaat schoon is. De tomaat is dan nog grotendeels rauw en geschikt om in bijvoorbeeld salades te verwerken.

Frituren

Cherrytomaten ontvel je door ze onder te dompelen in hete olie (170 graden). Met blancheren zouden ze te gaar worden. Maak een kleine inkeping in de schil. Dompel de tomaten in een frituurmandje meerdere keren onder in de hete olie. Zorg dat ze niet los in de frituur vallen. Dat kan spetteren – kijk bij frituren en blancheren dus goed uit dat je je niet verbrandt – en de tomaten kunnen te gaar worden. Je hoort en ziet het direct als de schil loslaat. Kijk goed of de schil overal een beetje is losgekomen en koel de tomaten in ijswater. Daarna trek je met gemak het vel los. Er blijft wat olie aan de tomaat zitten, maar so be it.

