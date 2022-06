Dit is de kracht van kersen van Nederlandse bodem: 'Ze zijn uitzonderlijk goed dit jaar’

Het kersenseizoen kwam vroeg dit jaar. Door de vele zonuren waren de kersen sneller rijp en zijn ze ook smaakvoller, zegt kersenteler Jo Schaepkens. Op zijn familiebedrijf telen ze maar liefst zeventien verschillende rassen. ,,De oogst van de vroege en middenrassen is goed, maar de oogst van de late rassen, zoals de Regina, valt iets tegen. Dat komt omdat we een paar nachten met vorst hebben gehad in het voorjaar.”

Liever geen nachtvorst dus en juist wel veel zonuren in het voorjaar: dat is het meest gunstig voor een goede oogst. ,,En tijdens de plukmaanden willen we geen regen of een hoge luchtvochtigheid. De kans op vruchtrot en het barsten van de kersen is dan namelijk groter”, legt Schaepkens uit.

Quote De kracht van de Nederland­se kers is dat hij heel kort na de oogst al in de winkels ligt. Een Nederland­se teler kan zijn kersen volledig rijp laten worden aan de boom Jan Peeters, fruitteeltexpert van Fruitconsult Dit kersenseizoen is er eentje om niet te missen. ,,Vorig jaar waren de kersen door het erg sombere weer wat minder zoet en daardoor minder vol van smaak”, zegt fruitteeltexpert Jan Peeters van adviesbureau Fruitconsult. ,,Maar dit jaar zijn de kersen van een uitzonderlijk goede smaak. De warme maanden mei en juni maken het tot een erg goed kersenseizoen en er is dan ook een relatief grote oogst van Nederlandse kersen dit jaar.”

Nederlandse kersen zijn het lekkerst

Eenmaal verse Hollandse kersen geproefd, wil je niks anders meer. De kersen in de supermarkt komen vaak uit Griekenland, Italië of Frankrijk. Die hebben er dus al een lange reis op zitten voordat ze hier in de schappen liggen en worden daarom vroeg geplukt, als ze nog niet rijp zijn. Dat komt de smaak niet altijd ten goede.

Peeters: ,,De kracht van de Nederlandse kers is dat hij heel kort na de oogst al in de winkels ligt. Een Nederlandse teler kan zijn kersen volledig rijp laten worden aan de boom.” De vruchten van kersenbedrijf Schaepkens worden iedere ochtend geplukt. ,,We kijken, proeven en keuren iedere dag opnieuw, zodat ze op het juiste moment geplukt worden”, aldus Schaepkens.

De meeste kersentelers vind je in de Betuwe, waar het fruit op kleibodem groeit. Het bedrijf van Jo Schaepkens zit echter in Zuid-Limburg, en ook in Noord-Brabant en Zuid-Holland zitten hier en daar grote kersenbedrijven. Zit er verschil in de kersen uit verschillende provincies? ,,Door de verschillende soorten grond zal er zeker verschil zijn qua smaak en bijvoorbeeld hardheid van de kers”, zegt Schaepkens. ,,In Zuid-Limburg hebben we kalkrijke lössgrond, waardoor we heel smaakvolle kersen kunnen telen. Ik zou zeggen: kom langs en proef het verschil!”

Groene stelen en donkere kersen

Van medio juni tot en met augustus kun je bij telers terecht voor verse kersen. ,,Ook bij groentespeciaalzaken en markten zullen Nederlandse kersen goed vertegenwoordigd zijn, er zijn steeds meer retailers die Nederlandse kersen in het assortiment hebben”, aldus Peeters.

Waar kun je als consument op letten bij het kopen ervan? ,,Vaak zijn de wat blekere kersen een teken van een onrijpere oogst”, aldus Peeters. ,,Donkere kersen zijn over het algemeen voller van smaak. Daarnaast is het goed om op de frisheid van de stelen te letten. De stelen moeten groen zijn.” Een tip van Schaepkens: ,,Ze moeten er smaakvol uitzien, glanzend.” Kersen zijn heel kwetsbaar, dus je koopt ze het liefst zonder beschadigingen.

En eet ze snel op: buiten de koelkast kun je kersen één tot twee dagen bewaren. Stop je ze in de koelkast, dan zijn ze soms tot wel vijf dagen houdbaar, maar dat gaat wel ten koste van de smaak. Was de kersen voor je ze gaat eten en verwijder pas na het wassen de steeltjes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.