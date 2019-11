Dit is de kruidnotensmaak van 2019

Koken & etenDé kruidnotensmaak van 2019 is bekend. Uit meer dan 750 unieke inzendingen is een nieuwe kruidnoot van het jaar gekozen.

Zo’n drie weken geleden werd een oproep geplaatst op deze site en op die van 24Kitchen waarin lezers hun idee voor een unieke kruidnotensmaak konden insturen. Dit leverde meer dan 750(!) unieke smaken op.

Frikandelbrood en bokbier

Onder de meest bijzondere smaakideeën waren onder meer frikandelbrood, bokbier, Lay’s chips en jong belegen kaas. Maar er werden ook culinaire hoogstandjes ingestuurd, zoals rode peper-lavendel, pure chocolade-sinaasappel, honeycomb of dulce de leche.

Volledig scherm Stoofpeerkruidnoten © Raquel Palla Lorden

Winnende smaak

Door een loting is uiteindelijk een winnaar gekozen: de stoofpeerkruidnoot. Dit smaakidee is werkelijkheid geworden dankzij dessertbar The Sweet Spot. Het kruidnotenbeslag bevat gedroogde stoofperen en is omhuld met een ganache van witte chocolade, stoofperen, rode wijn en kaneel.

De kruidnoten liggen vanaf vandaag tijdelijk in de schappen bij The Sweet Spot in de Haagse Foodhallen. Onder de deelnemers die deze specifieke smaak hebben ingezonden is eenmaal een kruidnotenpakket verloot. Thuisbakkers kunnen ook zelf aan de slag. Het recept staat onder de video.

Stoofpeerkruidnoten

Ingrediënten

Kruidnoten

- 100 gram boter

- 100 gram basterdsuiker

- 200 gram patentbloem

- 8 gram speculaaskruiden

- 2 gram bakpoeder

- 2 gram kardemom

- 2 gram kaneel

- 2 gram zout

- 50 gram melk

- ½ ei

- 1 stoofpeer (optioneel)*

Ganache

- 1 kilo stoofperen

- 750 ml rode wijn

- 200 gram suiker

- 3 steranijs

- 1 theelepel kaneelpoeder + extra voor garnering

- 300 gram witte chocolade

- 2 blaadjes gelatine (geweekt in koud water)

Benodigdheden

(hand-)mixer, zeef, staafmixer, garde, bakpapier of rooster

Bereiding

Kruidnoten

Optioneel: snijd de stoofpeer in kleine blokjes. Verspreid de blokjes over een bakplaat en droog ze een uur op 150 graden in de oven*.



Kneed de boter en suiker met een hand of standmixer tot een geheel. Voeg geleidelijk de melk en de helft van een losgeklopt ei toe. Zeef de bloem met de specerijen, zout en bakpoeder. Voeg dit in drie delen toe aan het mengsel. Mix niet langer dan nodig is om de bloem op te nemen. Voeg optioneel de gedroogde stoofpeer toe aan het mengsel* en laat het deeg rusten.

Snijd het deeg in lange banen en vervolgens in kleine stukjes om er gelijke balletjes van te draaien. Bak de kruidnoten in 12 tot 15 minuten af in de oven op 170 graden.

Ganache

Schil de stoofperen, verwijder de kern en snijd ze in blokjes. Kook de perenblokjes met de suiker en specerijen 30 minuten in de rode wijn.

Verwijder de grove specerijen als de perenblokjes gaar zijn. Pureer hierna de peer met een staafmixer door het kookvocht. Kook de puree op laag vuur in tot het de consistentie van appelmoes heeft.

Weeg de witte chocolade af in een kom en doe hier de geweekte gelatine blaadjes bij. Giet 270 gram van de warme perenpuree over de chocolade en gelatine. Meng de ganache met een garde tot een egaal mengsel en laat de kom op kamertemperatuur iets afkoelen.