Dit is de reden dat Nikkie op zondag altijd wentelteefjes serveert

Koken & etenVeel eten belandt onnodig in de prullenbak. Hoe dat beter kan vertellen experts in de Verspillingsvrije week. Nikkie Elfers (35), moeder van drie jonge kinderen, doet het al.

Nikkie Elfers en haar gezin baalden als ze wéér de korstjes van de boterhammen de gft-bak in gooiden. ,,De jongste vindt die gewoon niet lekker. Een paar weken geleden wees een collega mij op de app Verspillingsvrije Coach”, vertelt ze. ,,Daar ben ik toen eens mee gaan stoeien,” vertelt Elfers die zelfstandig ondernemer en raadslid in de gemeente Haarlemmermeer is.

Dat we nog altijd eten weggooien, blijkt uit een onderzoek van CREM Waste Management en Kantar Public. Gemiddeld mikken we per persoon 41 kilo voedsel de afvalbak in. Hoogste tijd voor de allereerste Verspillingsvrije week, een initiatief van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal in samenwerking met de Consumentenbond. Speciaal voor deze week is een app ontwikkeld, vol met tips, video's en challenges om voedselverspilling tegen te gaan. De Verspillingsvrije week is onderdeel van de campagne ‘Hoe verspillingsvrij ben jij?’ van Stichting Samen tegen Voedselverspilling.

,,We proberen het zo praktisch en leuk mogelijk te houden”, vertelt Kirsten Palland van Milieu Centraal. Het doel van de app is dat mensen thuis aan de slag gaan om de tips in de praktijk toe te passen. De voedselverspillingsvrije week wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd en is bedoeld om mensen bewust te maken van hun verspillingsgewoonten. ,,Het gaat er vooral om dat mensen beginnen met nadenken over hoe het bij hen thuis gaat.”

De adviezen van de app gaan over hoe je het beste inkopen kunt doen, hoe en waar je voedsel in de keuken moet bewaren en hoe je op maat moet koken. ,,Het is een soort keukencoach die je op weg helpt met wat je allemaal kunt doen”, vertelt Palland. In de app zit een functie ingebouwd waarmee je je eigen verspilling kunt meten en vergelijken. ,,Zodra je inzicht hebt in wat je allemaal weggooit, weet je ook waar je valkuilen zitten. Je kunt zien hoe goed je het doet of waar je bijvoorbeeld nog aan kan werken.”

De eerste bewustwording voor Elfers en haar gezin was dat je ook indirect geld weggooit. Ze hield bij hoeveel eten zij en haar gezin weggooiden en rekende het om in geld. ,,Je schrikt er gewoon van. Wij kopen brood van 2 euro 77, maar als ik daar de helft van weggooi, komt het uit op toch een goeie euro. Per maand is het toch een hoop geld, vind ik.”

,,Sommige tips zijn zo simpel, die wist ik eigenlijk al wel. Bijvoorbeeld dat je het eten dat je overhoudt moet invriezen. Of brood invriezen zodra je het koopt en eruit halen wat je nodig hebt. Dat is ideaal als je alleen woont, maar met drie jonge kinderen die de ene dag twee boterhammen en de andere dag vier boterhammen willen, is dat niet te doen.”

Elfers betrekt ook haar drie kinderen van 4, 7 en 10 jaar oud bij het tegengaan van voedselverspilling. ,,Als de kinderen uit school komen en ze hebben hun fruit niet op, moeten ze die eerst opeten voordat ze een snoepje mogen.” Ook probeert ze haar kinderen duidelijk te maken dat je eten niet zomaar moet weggooien. ,,Buiten dat het zonde is voor je portemonnee, is het ook zonde van alle verrichte arbeid. Daarbij heeft niet iedereen in de wereld de luxe dat het eten gewoon uit de koelkast komt.”

Door de challenge ‘Koud Kunstje’ in de app kwam ze er ook achter dat ze de koelkast helemaal verkeerd had ingedeeld. ,,Groenten in de groentelade, dat weet iedereen. Maar ik wist bijvoorbeeld niet dat je vleeswaren, kip en vis het beste op de plank daarboven kunt bewaren.” Dat is namelijk de koudste, en daardoor meest ideale, plek in de koelkast.

Vanochtend heeft ze met de overgebleven broccoli en bloemkool van gisteren een ontbijt gemaakt, met kwark en avocado. ,,Dan proef je de koude broccoli niet. Nu ligt het niet meer in de koelkast en heb ik het ook niet weggegooid”, vertelt ze. ,,We gooien natuurlijk nog steeds wel eens wat weg, maar het is een stuk minder. Verandering kost gewoon tijd, een gewoonte aanleren gebeurt niet zomaar.”