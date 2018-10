Dit heb je nodig:

Zo ga je aan de slag:

Prik met je vork verschillende gaatjes in de pompoen. Die gaatjes zijn absoluut nodig, want zonder ontploft de hele boel. Plaats de pompoen vervolgens twee minuten in de magnetron op de hoogste stand. Laat hem een minuutje afkoelen, verwijder de schil met je dunschiller en snijd hem in stukjes. Zo simpel is het.



Weet ook dat je de schil niet hoeft te verwijderen. Die zit namelijk boordevol vitaminen. Voor kleine kinderen is het dan weer wel aan te raden om hem te schillen.