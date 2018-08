Dit is dé ultieme gids voor foodies

20. Pho langs de Hau-rivier in Vietnam

19. Pekingeend in Peking, China

18. Mosselen met frieten in Brussel, België

17. Chilli krab in Singapore

16. Lamstajine in Marrakech, Marokko

15. Jerk chicken in Jamaica

14. Kaas in Frankrijk

13. Oesters in Tasmanië

12. Pastéis de nata in Lissabon, Portugal

11. Ceviche in Lima, Peru

10. Dim sum in Hongkong

9. Pizza Margherita in Naples, Italië

8. Bibimbap in Seoul, Zuid-Korea

7. Crayfish in Kaikoura, Nieuw-Zeeland

6. Smørrebrød in Kopenhagen, Denemarken

5. Som tum in Bangkok, Thailand

4. Beef brisket in Texas, VS

3. Sushi in Tokio, Japan

2. Curry laksa in Kuala Lumpur, Maleisië

1. Pintxos in San Sebastián, Spanje