Dit is de winnaar van het zevende seizoen van Heel Holland Bakt

Het zevende seizoen van Heel Holland Bakt is gewonnen door docente Anouk. Na een finale tegen Jeanette en Esther beoordeelde de jury - Janny van der Heijen en Robèrt van Beckhoven - haar als allerbeste bakker. Het leek er al op dat ze zou winnen: ze nam drie keer de eretitel van Meesterbakker in ontvangst.

Aan alles komt een eind. Zelfs aan dit seizoen van bakprogramma Heel Holland Bakt. Presentator André van Duin keek er een beetje treurig bij. Hij stond onder een paraplu te schuilen voor de regen, alsof hij de storm Ciara van de dag van uitzending al voorzag. De drie finalisten waren Anouk, Jeanette en Esther, die tijdens de opnamen heel veel proefuren maakten en die thuis werden gemist.



De eerste opdracht is een kubustaart, de uitvinding van Rubik die miljoenen aardbewoners tot gekte heeft gedreven. Er kan veel fout gaan met zo’n taart, weet Esther, die er nachtmerries van heeft gehad. De stress wordt niet minder als Robèrt van Beckhoven zegt het ‘spannend’ te vinden. Netjes werken is met al die blokjes een hels karwei, zeker als het opstijven of bevriezen niet goed is gelukt. Hoe maakt je iets rechts van scheve blokjes? En wat doe je als de hoekjes niet goed uit je vorm komen? ,,Ik tril als een malle”, erkent Anouk. ,,Wat een stress.” ,,Een beetje balen”, zegt Jeanette vertwijfeld als ze haar taart presenteert.

,,Ik ben voor een rustieke look gegaan”, zegt Esther droogjes. Haar kubusjes zijn wel lekker, maar het ziet er een beetje rommelig uit. Toch zijn de smaken verfijnd. Dan mag Anouk trotser zijn. ,,Ik ben ook heel blij.” ,,Slim gemaakt”, vindt Van Beckhoven. Het is een mooie mix, vindt Van der Heijden: het is én lekker, én mooi gepresenteerd. De jury is zeer tevreden. Jeanette is ongelukkig met het eindresultaat. De drie delen van haar taart kunnen nog draaien en ze heeft de techniek gekozen die Van Beckhoven ook zou hebben gekozen. Alleen de chocolade is veel te zacht. ,,Ik had zoiets moois bedacht, maar ik ben blij dat ze waardeerden wat ik had bedacht.”

Bakkie met een dakkie

Ronde twee draait om een suprisedessert. Anderhalf uur lang mogen de vrouwen een verrassing gaan bereiden voor de jury. Het blijkt een bol van chocolade die opengaat als een bloem als je er chocoladesaus overheen giet. De bol is moeilijk, weten Van der Heijden en Van Beckhoven. De vrouwen gaan met het uitgedeelde recept aan de slag. ,,Het wordt iets met een bol en iets met een bloem”, zegt Jeannette. Een bakkie met een dakkie, zoals Van Duin het omschrijft.

Het is de finale, maar de finalisten kletsen gezellig door en helpen elkaar nog steeds. Iets dat ze dit seizoen steeds hebben gedaan. Jeanette en Esther blijken hun bloemblaadjes verkeerd om om de pvc-buis te hebben gerold. Jeanette laat het erbij zitten omdat ze vermoedt niet over genoeg tijd te beschikken, Esther gaat toch weer chocolade tempreren om nieuwe te maken.

De jury lijkt vooral blij met die van Anouk. De surprise lijkt het best gelukt. Zij eindigt bij deze ronde dan ook als beste. ,,Het is niet zo heel spannend”, vindt van Beckhoven. Jeanette is de laatste en Esther zit er precies tussen in. ,,Anouk heeft het goed gedaan”, oordeelt hij. ,,Maar er kan nog van alles gebeuren, zegt Van Duin.

Op dag twee is het tijd voor de allerlaatste opdracht: het spektakelstuk. Anderhalve meter lang, zo luidt de instructie. Ze krijgen voor zo’n megastuk veel tijd: 3,5 uur. Na een groepsknuffel gaan ze aan de slag. Nog één kans, zo realiseren ze zich. De jury ziet het liefst dat ze zoveel mogelijk technieken laten zien. Jeanette is al blij dat ze in de finale staat. ,,Geen enkele keer Meesterbakker en toch in de finale, best knap”, zegt ze.

Volledig scherm De winnaar van HHB 2020 (Heel Holland Bakt 2020) werd tijdens de spannende uitzending op 9 februari 2020 door de jury verkozen. Foto: Max © MAX

Behoorlijk zwaar

De thema’s zijn boeken (Anouk), trots als een pauw (Esther) en de laatste meters (Jeanette). Het wordt Anouk in de laatste minuten bijna te veel. In tranen zegt ze dat het ‘tof’ wordt. Na het eindsignaal zijn er meer tranen en geruststellende woorden en complimenten. De smulrol van Jeanette valt in goede aarde: hij ziet er prachtig uit. Frêle, vindt Van der Heijden. Het had nog een tikje uitgesprokener kunnen zijn, vindt ze. Het had nog iets gevarieerder gekund. De pauw van Esther had groter mogen zijn, klinkt het. Lekker, maar behoorlijk zwaar, vindt Van Beckhoven.

Docent Anouk had een concept bedacht dat echt bij haar past: een boekenkist. Er zit voor ieder wat wist in. ,,Heel goed over nagedacht”, vindt Van der Heijden. ,,Er zit van alles in dat bij jou hoort. Dat bij het leven hoort.” De boeken hadden eigenlijk in een kast gemoeten, nu deed hij te veel denken aan de laatste kist aan het einde van het leven, zoals Van der Heijden omfloerst omschrijft. ,,Je hebt te veel gedaan”, reageert Van Beckhoven. ,,Je hebt heel hard gewerkt, maar ik mis wat finale-details.”

De jury heeft bewondering voor alle inspanningen. ,,Ze hebben alle drie laten zien dat ze in de finale horen”, vindt Van der Heijden. Maar ze zijn er wel snel uit. Het wordt Anouk. ,,Dit is niet te beschrijven,” zegt ze door haar tranen heen. ,,Heel bijzonder. Iedereen is zo lief en zo complimenteus.”