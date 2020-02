Dit is een ‘coole’ manier om je eten te bewaren

Herbruikbare stickers

De diepvriessticker laat je in een oogopslag zien hoelang je producten kunt bewaren in de vriezer, aldus De Vries. Het boekje bevat een diepvriessticker, een koelkaststicker en acht herbruikbare etiketstickers. De diepvriessticker blijft plakken op de lade van je vriezer. Je ziet zo in één oogopslag hoelang producten goed blijven in de diepvries. Op de etiketstickers kun je de datum van invriezen schrijven. Zo houd je het overzicht en zie je direct wat je nog in de vriezer hebt en wat op moet.

De voordelen die het Voedingscentrum noemt van het invriezen van eten:

- Je verlengt de houdbaarheid van het eten flink. Brood blijft in de diepvries zeker een maand goed. Als je weet dat je een brood niet in één keer op krijgt, dan kun je het direct na aankoop invriezen en boterhammen eruit halen als je ze nodig hebt. Groente en fruit blijven wel een jaar goed in de vriezer. Groente invriezen kan bijvoorbeeld als een bloemkool of pompoen te veel is voor één maaltijd. Fruit invriezen is slim als het al rijp is en je het niet op krijgt. Ook vlees of vis waarvan de datum bijna verloopt kun je prima invriezen.



- Je hebt eten bij de hand. Als je onverwacht toch thuis eet bijvoorbeeld, of weinig tijd hebt om te koken, komt die gesneden halve pompoen of dat restje spaghetti goed van pas. Je kunt ook een vriezervoorraadje aanleggen door een grotere hoeveelheid pastasaus of soep te maken voor een later moment. Je moet de vriezer natuurlijk wel op tijd leeg eten. Check daarom je voorraad voordat je een boodschappenlijstje maakt en je je (week)menu samenstelt. Meer tips vind je hier en hier.