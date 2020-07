Dit is ‘fish and chips’ zoals de Queen het graag eet

McGrady was lange tijd de privé-kok van onder andere prinses Diana, prins Harry én koningin Elizabeth II. Via zijn eigen YouTube-kanaal deelt hij een online video, waarin hij laat zien hoe hij fish and chips maakt, maar dan op de manier zoals de koningin de klassieker enorm kan waarderen.

Vet

McGrady serveerde het bekende gerecht naar eigen zeggen ‘heel vaak’ in Buckingham Palace. Meestal tijdens de lunch, als de koningin gasten ontving. Maar niet op de manier zoals je de vis met patat in menige pub of eetcafé kunt eten. Koningin Elizabeth houdt namelijk niet van vette vis, gefrituurd in een dik bierbeslag, volgens McGrady, want: ‘Dat is te machtig voor haar. Zij eet graag een ietwat verfijnde versie van het populaire gerecht’.

Al wijkt de versie van koningin Elizabeth niet extreem van af de klassieke variant. Volgens de meeste recepten dompel je een witvis (dat kan een goedkope seizoensvis zijn, zoals wijting of koolvis) onder in een beslag van bier, bakpoeder, bloem, azijn en eieren. Daarna verdwijnt het in de frituur.

Voor het recept van de koningin gebruikt McGrady graag kabeljauw en laat hij het bier achterwege. McGrady haalt de kabeljauw door de bloem, een mengsel van eigeel en geklaarde boter en tot slot door de panko (een Japanse variant van broodkruimels). Die laatste laag moet uiterst dun zijn, benadrukt McGrady. Hij gebruikt geen frituur, maar bakt de vis tien minuten lang gaar in de oven op 400 graden.

Patat

Fish and chips wordt traditioneel gegeten met een tartaarsaus, een erwtenpuree (mushy peas), of een scheut azijn. De koningin eet haar vis graag met een frisse hollandaisesaus, gemaakt van dragon, ei, limoen, zout, peper en geklaarde boter. En de chips, oftewel patat, snijdt McGrady in gelijke stukken, voor hij ze vier tot vijf minuten bakt in de frituur op 180 graden. De kok stapelt zes losse frieten als een bouwwerk op elkaar en serveert deze zonder mayonaise (dat serveren de Britten zelden bij fish and chips).

‘Lekker’, zegt McGrady over het eindresultaat, maar zelf geeft hij toch voorkeur aan de vettige traditionele vis in bierbeslag. Hij houdt van dikke randjes die er een beetje afvallen, zegt hij. Bovendien eet hij zijn friet graag met een beetje extra saladesaus.

In de onderstaande video zie je hoe McGrady zijn traditionele fish and chips maakt:

Volledig scherm Naast de Britse fish and chips, lijkt het erop dat de koningin graag een Franse maaltijd geniet. Vorig jaar was Buckingham Palace op zoek naar een souschef die getraind moet zijn in de ‘klassieke Franse keuken’, zo stond toen in de vacature. © EPA