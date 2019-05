Dit is het beste bier gerijpt in een whiskyvat

Als de brouwer het klappen van de zweep kent tenminste. Helaas wordt dit segment ontsierd door talloze op-goed-gelukbieren, weten de vier biersommeliers in het panel van vandaag. ,,Veel brouwers zijn al blij als ze een oud vat op de kop kunnen tikken’’, weet Ton van Opstal. ,,Vervolgens is het te vaak een kwestie van ‘zien waar het schip strandt’.”



Geen vat smaakt echter hetzelfde. De ene whisky wordt gekenmerkt door fruitige tonen, terwijl de andere opvalt door rokerigheid. Bovendien worden dranken als whisky en jenever meestal ter ruste gelegd op afgedankte bourbonvaten, waardoor je als bierbrouwer in feite zelfs derdehands hout in huis haalt. ,,Het luistert ontzettend nauw’’, zegt Van Opstal. ,,Een bier dat na negen maanden op vat waardeloos proeft, kan drie maanden later heerlijk zijn.’’ Zeker bij oudere vaten bestaat de kans dat het brouwsel wordt verpest door bacteriën of zuurstof, vult Fiona de Lange aan. ,,Je houdt bij vatrijping altijd een onberekenbare factor.’’



Daarom bestaat het leeuwendeel van het segment uit donkere biersoorten als stout, porter en gerstewijn. Ook blonde bieren zijn op vat te leggen, beaamt het panel; maar eventuele smaakafwijkingen laten zich gemakkelijker verstoppen in robuust bier met genoeg alcohol om een dokwerker uit de sokken te slaan. Ook in deze blinde proeverij in het Tilburgse Café Bakker is er slechts één uitzondering die de regel bevestigt: Van Moll pioniert met een sprankelende saison (seizoensbier) die een tijdje heeft liggen kabbelen in vaten waarin eerder witte wijn wegdommelde. Een meesterzet, vindt het panel. Het frisse doch droge karakter van de druiven galmt feilloos door in de blonde dorstlesser.



De overige zes - eveneens van Nederlandse brouwers - zijn donkere bieren met minimaal 11 procent alcohol. Ook deze zware jongens laten hun finesse zien. Neem de Don’t tRYE this @home van Jopen, een roggewijn die kopje onder ging in oude vaten voor Jamaicaanse rum. Het resultaat: meer plotwendingen dan een vijfsterrenthriller, maar desondanks zijdezacht de keel in glijdend.



Ook Meneer Uil van Uiltje Brewing Company valt bij het panel in de smaak. Je proeft de turf waarop de Schotse Glen Garioch-whisky ooit werd gestookt, maar de oorspronkelijke imperial stout gaat nog altijd voorop in de strijd. ,,In de beste barrel aged bieren wordt het bier niet ondergesneeuwd”, vindt slijter Mark Van Bergen. ,,Het vat moet het bier naar een hoger niveau tillen.”