Dit is het beste restaurant van de wereld, Nederlandse zaken ontbreken in toplijst

De lijst wordt samengesteld door meer dan duizend culinaire experts van over de hele wereld. Antwerpen had vorig jaar al gaststad moeten zijn voor het evenement, maar vanwege de coronacrisis werd dat uitgesteld.

Redzepi is met zijn Noma de opvolger van het Franse restaurant Mirazur van chef Mauro Colagreco, dat de editie van 2019 won. Colagreco kon zijn titel niet verlengen, want een nieuwe regel van het concours stelt dat winnaars niet meer mogen deelnemen aan volgende edities. Winnaars uit het verleden worden wel nog opgenomen in de festiviteiten in de vorm van een Hall of Fame. Als een winnend restaurant verhuist, mag het wél opnieuw meedoen.

Dat was het geval bij Noma, dat recent naar een andere plek verhuisde. Niet dat de eigenaar het hierom deed - nu al is het zo goed als onmogelijk een tafel in Noma te bemachtigen. Geranium, een ander restaurant in Kopenhagen, eindigde op de tweede plek. Brons is voor Asador Etxebarri in Spanje.