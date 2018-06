Dit is het perfecte Vaderdag-menu

Vaderdag is de perfecte dag om je vader te bedanken voor alles wat hij voor jou gedaan heeft. Over de oorsprong van Vaderdag bestaan veel geruchten, maar het hardnekkigste verhaal is dat het in 1909 in Amerika in ontstaan. Sanora Smart Dodd bedacht Vaderdag terwijl ze een preek hoorde voor Moederdag. Dodd werd echter opgevoed door haar vader nadat haar moeder was overleden en vond dat vaders ook wel wat extra aandacht verdienden. Uiteindelijk zou Vaderdag ook in Nederland zijn intrede doen in 1936.

Vandaag de dag wordt de dag der vaders steeds belangrijker. Dit komt, omdat vaders een steeds belangrijkere rol spelen in de opvoeding van de kinderen. Voor Vaderdag worden cadeaus gekocht, presentjes geknutseld en natuurlijk eten gemaakt. Dat laatste wordt met deze gerechten een stuk gemakkelijker.

Begin de dag daarom met American pancakes

Ingrediënten:

- 400 ml karnemelk

- 1 vanillestokje

- 250 g bloem

- 4 tl bakpoeder

- 0.5 tl zout

- 2 el suiker

- 2 eieren

- Zonnebloemolie

- 1 doosje aardbeien

- 200 ml slagroom

- Poedersuiker

Bereidingswijze:

- Schenk de karnemelk in een kom.

- Snijd het vanillestokje in de lengte doormidden en schraap het merg eruit.

- Meng het vanillemerg, bloem, bakpoeder, zout en 2 el suiker met de karnemelk.

- Roer de eieren door het beslag.

- Verhit olie in een koekenpan met antiaanbaklaag en bak van het beslag kleine pancakes.

- Was de aardbeien, verwijder de kroontjes en snijd ze in vieren.

- Klop de slagroom met de overige suiker luchtig.

- Verdeel de aardbeien en de slagroom over de stapel pancakes en bestrooi met poedersuiker.

Voor de lunch volstaat een lekker clubsandwich met ome­let, Par­me­zaan en ver­se krui­den

Ingrediënten:

- 12 plakjes ontbijtspek

- 75 g Parmezaan

- 6 takjes verse peterselie

- ½ pot bieslookplantje

- 4 middelgrote eieren

- 50 ml halfvolle melk

- 12 sneetjes boeren witbrood

- 6 el mayonaise

- 8 blaadjes krop ijsbergsla

- 4 tomaten

- 1 bakje tuinkers

- 50 g naturel chips

Bereidingswijze:

- Verhit een koekenpan zonder olie of boter en bak het spek in 5 minuten uit.

- Neem uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier.

- Laat 1 el bakvet achter in de pan.

- Rasp de Parmezaanse kaas.

- Snijd de blaadjes van de peterselie en de bieslook fijn.

- Klop de eieren los met de melk en roer de kaas, kruiden en peper erdoor.

- Verhit het bakvet van het spek in de pan.

- Schenk het eimengsel erbij en roer door.

- Doe de deksel op de pan laat de omelet 5 minuten op laag vuur garen.

- Rooster ondertussen het brood in een broodrooster.

- Besmeer het brood aan 1 kant met de mayonaise.

- Beleg 8 sneetjes met een blaadje sla.

- Snijd de tomaten in plakjes.

- Verdeel de tomaat over 4 sneetjes met sla en verdeel het uitgebakken spek erover.

- Leg hierop een sneetje brood met sla.

- Snijd de omelet in 4 kwarten.

- Leg op de sla en bestrooi met wat tuinkers.

- Leg de sneetjes brood met de mayonaise naar beneden erop, steek de satéprikkers erin en snijd het brood voorzichtig schuin door.

- Verdeel over 4 borden en garneer met de chips.

Of verras je vader met een broodje pulled pork

Ingrediënten:

- 1 varkensschouder van ca 3 kg

- 1 el paprikapoeder

- 1 el bruine basterdsuiker

- 1 el peper

- 1 el zout

- 1 el cayennepeper

- 0.5 el knoflookpoeder

Benodigdheden:

- Kerntemperatuurthermometer

- Aluminium schaal (uitlekbak)

- Aluminiumfolie

- Barbecue

Bereidingswijze:

- Zorg dat het vlees op kamertemperatuur is.

- Meng alle specerijen en masseer de mix in het vlees.

- Prepareer de barbecue: plaats een uitlekbak in het midden en daaromheen kolen of briketten.

- Zorg voor een constante temperatuur van ongeveer 100 °C.

- Leg het vlees op het rooster en laat in een aantal uur garen tot circa 70 °C kerntemperatuur (met het deksel op de barbecue).

- Verpak het in aluminiumfolie en gaar circa 1,5 uur verder in de oven of op de BBQ tot de kerntemperatuur 80 °C is.

- Laat het vlees minimaal een half uur rusten.

- Trek het vervolgens met je handen of met twee vorken uit elkaar.

- Mocht je grote stukken vet tegenkomen, kun je deze verwijderen en weggooien.

- De donkere korst kun je gewoon eten.

- Serveer klassiek op een broodje met coleslaw.